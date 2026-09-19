Paradijsvogeltuin viert zaterdag oogstfeest met muziek, markt en speurtocht

Foto: Amarins Elzinga

Op de Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk vindt zaterdag het jaarlijkse oogstfeest plaats. Vanaf 15.00 uur zijn bezoekers welkom voor een uitgebreid programma vol muziek, activiteiten en creativiteit.

“Twee keer per jaar openen we als community letterlijk en figuurlijk de deuren”, liet de organisatie eerder weten. “Geïnteresseerden kunnen bij ons komen kijken en zien hoe wij leven. We hopen dat het tot veel inspiratie leidt. Het oogstfeest is een mooi moment waarmee we het seizoen gezamenlijk afsluiten.”

Van filosoferen tot tokkie-tafelvoetbal

Het programma is veelzijdig. Zo kunnen bezoekers zaden oogsten in de bloementuin, aanschuiven bij een filosofisch spreekuur of kijken naar een goochelshow. Muzikaal wordt de middag en avond omlijst met optredens van onder meer In Good Spirit, Rommy Gabay en Taxi Taxi.

Daarnaast is er een planten- en zadenmarkt, kunnen kinderen een verrekijker knutselen en staat er een ’tokkie tokkie’-tafelvoetbalspel klaar. Wie honger of dorst krijgt, kan terecht bij een mocktail-, oester- en pannenkoekenbar waarbij de producten vervaardigd zijn met ingrediënten die tot wasdom zijn gekomen op de tuin.

“En we hebben een speurtocht”, tipt de organisatie. “We nodigen bezoekers uit om verkleed als vogel langs te komen en daaraan mee te doen.” Het succes van het feest groeit gestaag: “Vorig jaar waren er ruim vierhonderd bezoekers. Veel hangt daarin natuurlijk af van de weersomstandigheden.” Het programma duurt tot 23.00 uur.

Wat is de Paradijsvogeltuin?

De Paradijsvogeltuin is ontstaan in 2020 op het terrein waar vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf was gevestigd. Buurtbewoners namen destijds het initiatief om het braakliggende terrein om te toveren tot een duurzame, creatieve ontmoetingsplek.

Vandaag de dag wonen er zo’n dertig mensen verspreid over zeven zelfgebouwde huisjes. Het project staat bekend om circulair wonen en eigenzinnige bouwstijlen, waarbij de poort altijd openstaat voor de buurt. In de loop der jaren is er op het terrein een weelderige tuin en een voedselbos aangelegd met onder meer bramen, tomaten, kersen en aardappelen.