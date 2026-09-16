Ouders vangen bot bij rechter, zoon blijft voorlopig toch echt zitten op Montessori Vaklyceum

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De ouders van een leerling van het Montessori Vaklyceum in Groningen, die via de rechter probeerden om hun zoon alsnog het vierde leerjaar in te krijgen, krijgen vooralsnog geen gelijk van de rechter. Zoonlief moet het derde leerjaar VMBO-KB een jaartje overdoen.

De leerling deed vorig schooljaar de derde klas al voor de tweede keer. De ouders stapten naar de rechter toen hun zoon volgens de school nogmaals niet mocht overgaan. Volgens de school had hij niet alle toetsen gemaakt en was zijn cijferlijst daardoor niet compleet. De school gaf hem na de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak (half augustus) twee nieuwe kansen om die toetsen biologie te maken, maar beide keren kwam hij niet opdagen.

De ouders voerden twee weken terug aan dat uit een rapport van 2 juli zou blijken dat hun zoon al was bevorderd naar de vierde klas. Dat punt kan volgens de rechter nog aan de orde komen bij de verdere behandeling van hun bezwaar tegen het oorspronkelijke besluit. Deze zaak loopt nog, maar volgens de rechter is in de huidige zaak (die draait om een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’) vooral van belang dat de leerling de ontbrekende toetsen niet heeft gemaakt.

De rechter kon de zoon hooguit nog een derde kans geven om die toetsen af te leggen. Maar omdat de school hem die kans inmiddels twee keer gegeven had, wees de voorzieningenrechter het verzoek van de ouders af. De leerling zonder de ontbrekende toetsen aan de vierde klas laten beginnen, is volgens de rechter niet redelijk en niet reëel.