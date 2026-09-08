Oud-politicus Bert Middel op 74-jarige leeftijd overleden

Foto via Noorderzijlvest

De Groningse oud-politicus en voormalig dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest Bert Middel is overleden. Dat melden DvhN en RTV Noord dinsdagochtend. Middel overleed op 74-jarige in Italië, waar hij een tweede huis had.

Middel werd in 1952 geboren in de Oosterparkwijk en studeerde politieke sociologie aan RUG. In 1974 kwam Middel op 21-jarige leeftijd namens de PvdA in de gemeenteraad van Groningen. Vier jaar later werd hij gemeenteraadslid in Assen.

In 1989 kwam Middel tussentijds in de Tweede Kamer en keerde daar in 1995 terug. In 2002 maakte Middel de overstap naar de Eerste Kamer. Van 2005 tot 2011 was Middel burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland. Een jaar later werd hij dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest. Die functie vervulde hij tot zijn pensioen in 2022.