Oranje Nassau sleept er in extremis nog een gelijkspel uit tegen Be Quick 1887

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - Oranje Nassau

Tweedeklasser Oranje Nassau sleepte zaterdag in de absolute slotfase nog een gelijkspel uit het vuur in de districtsbekerwedstrijd tegen eersteklasser Be Quick 1887: 2-2. ON heeft daarom nog een theoretische kans om de knock-outfase van het toernooi te bereiken.

Het was voor ON de derde en laatste wedstrijd in de poulefase, voor Be Quick de tweede. Het was rekenen achteraf. Noordscheschut is in deze poule door, maar verloor wel met 3-2 van Raptim. ON won met 1-0 van Raptim en ON en Be Quick verloren beide met 1-0 van Noordscheschut. Be Quick speelt dinsdag thuis nog tegen Raptim.

Als Be Quick wint en minstens twee goals maakt is Be Quick ook door. Bij een 1-0 winst volgt er nog een beslissingswedstrijd tegen ON. Beide clubs hebben dan vier punten en drie doelpunten gemaakt. Bij een 0-0 gelijkspel is ON door, vanwege het onderlinge resultaat met Raptim. Bij ieder ander scenario gaat de ploeg uit Coevorden door en liggen beide Groninger teams eruit.

Be Quick sterker

Be Quick had dit rekenwerk kunnen voorkomen door een goede eerste helft na rust door te trekken. ON kreeg wel de eerste grote kans toen Rick Wiersma op de paal kopte. Na 8 minuten opende Guus Broekema voor Be Quick de score op aangeven van Robbin van Kooten. Be Quick werd sterker en Van Kooten tekende na 41 minuten zelf voor de 2-0.

Oranje Nassau komt terug

Na rust kwam ON opzetten en in korte tijd kreeg Ruendel Martina drie grote kansen. Na 67 minuten was het wel raak toen Martina de bal in de bovenhoek joeg: 2-1. Martina kreeg nog een enorme kans, maar schepte de bal net over het Be Quick doel.

Ook Be Quick was gevaarlijk. Zo kopte Broekema op de paal. ON aanvaller Quinten Kruizenga kreeg een gele kaart en een tijdstraf van tien minuten wegens spelbederf. Be Quick verzuimde door te drukken in die periode. Wel werd een kopbal van Van Kooten van de lijn gehaald en miste Alain Raveneau twee grote kansen.

In de dying seconds van de wedstrijd sloeg ON alsnog toe. Invaller Luc van Zanten schoot van dichtbij de 2-2 binnen. De scheidsrechter floot meteen voor het einde en ON mag daardoor nog dromen op een vervolg in het bekertoernooi. Be Quick heeft het nog in eigen hand.

Boos

“Ik ben niet teleurgesteld, maar boos”, zei Be Quick aanvoerder Hugo Stoker na afloop. “Als je een 2-0 voorsprong zo weggeeft roep je het zelf over je af. Misschien was het vermoeidheid vanwege de bekerwedstrijd tegen AFC (eervolle 2-0 nederlaag), maar het ontbrak ook aan de wil om te winnen. Toen hebben we als team gespeeld en nu zak je als team in de tweede helft volledig in elkaar”.

Opbouwploeg

“We komen goed weg, maar we hebben ook veerkracht getoond. Het is nu nog even afwachten”, aldus ON-trainer Hans van der Ploeg. “De tweede helft hebben we op karakter gespeeld, dat was zeker aanwezig. We hebben zelfs met tien man na die ongelukkige gele kaart kansen weten te creëren”.

“We hebben een echte opbouwploeg”, vervolgde Van der Ploeg. “Er zijn veel nieuwe jongens bij die nog niet op dit niveau hebben gespeeld. Het is wel een gretige jonge groep”.

Be Quick – Oranje Nassau 2-2. 8. Guus Broekema 1-0. 41. Robbin van Kooten 2-0. 67. Ruendel Martina 2-1. 90+4 Luc van Zanten 2-2. Scheidsrechter: Richard Venekamp. Toeschouwers: 125.