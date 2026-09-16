Opvang AMV’s blijft langer aan de Europaweg

Foto: Jesse Weijn

De opvang van zo’n veertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) aan de Europaweg wordt nog ongeveer een half jaar voortgezet. De benodigde voorzieningen aan de Sint Petersburgweg zijn namelijk nog niet gereed.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers had hier om verzocht. De reguliere asielzoekers die momenteel nog aan de Europaweg verblijven, worden wel uiterlijk eind deze maand overgeplaatst naar de Sint Petersburgweg. De voorzieningen voor AMV’s en de Gezondheidszorg Asielzoekers zijn echter nog niet gereed. Volgens de planning wordt de verbouwing in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.

Het uitstel van de verhuizing van AMV’ers biedt bovendien de gelegenheid om een risicoanalyse uit te voeren op gebied van veiligheid en leefbaarheid voor omwonenden en betrokkenen. Waar nodig worden de uitkomsten hiervan verwerkt in het veiligheidsplan voor de locatie aan de Sint Petersburgweg.