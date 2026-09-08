Oppositiepartijen eisen dat gemeente steviger optreedt tegen overlast

Overlast aan het Kattendiep (foto: Patrick Wind - 112groningen)

De fracties van Forum voor Democratie, Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV hebben hun zorgen geuit over de drugs- en daklozenoverlast in Groningen. Ze vinden dat de gemeente meer moet doen om overlast aan te pakken.​

Aanleiding voor de vragen aan het college van B&W zijn recente uitspraken van de burgemeester in een interview met het Dagblad van het Noorden. Zij geeft onder andere aan dat er onvoldoende structureel beleid en financiële middelen vanuit het Rijk komen om de problematiek aan te pakken.

Volgens de drie fracties kan de gemeente zelf ook meer doen. Ze noemen bijvoorbeeld extra handhaving, tijdelijk meer cameratoezicht en het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden. In zo’n gebied heeft de politie de bevoegdheid om preventief te fouilleren op wapens. OOG TV onderzocht recent met een panelonderzoek hoe Groningers aankijken tegen het invoeren van een veiligheidsrisicogebied.

Zorgen over gebruikersruimte

De drie fracties willen onder meer weten wanneer de gemeente verwacht dat de overlast minder wordt. Ook vragen ze of het college duidelijke doelen wil maken en de gemeenteraad wil laten weten hoe het met de aanpak gaat.

De oppositiepartijen vragen daarnaast om duidelijkheid over de komst van een gebruikersruimte in Groningen. De burgemeester zei volgens de partijen in hetzelfde artikel dat ze hierover nadenkt. De partijen wijzen daarbij op de zorgen van bewoners van de Hortusbuurt over de komst van een grotere dagopvang aan de Nieuwe Boteringestraat. “Het lijkt ons niet meer dan gepast dat het college vandaag uitsluitsel geeft dat dit type gebruikersruimte er niet gaat komen in deze buurt.”