Oppositiefracties willen extra geld voor proactieve handhaving en veiligheid na incidenten

Hulpdiensten bij het Martinikerkhof na een vechtpartij (foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl)

Forum voor Democratie, de PVV en de Stadspartij willen dat het gemeentebestuur extra geld vrijmaakt voor proactieve handhaving en veiligheid na verschillende incidenten rond de openbare orde en veiligheid in de afgelopen week.

De fracties willen daar komende woensdag over praten tijdens het wekelijkse politieke vragenuurtje, na de explosie en het schietincident in Groningen-Zuid en de bommelding in een trein tussen Groningen-Zwolle van afgelopen week. De drie partijen zetten de incidenten naast de aanhoudende overlast rond het Martinikerkhof (waar het college vorige week nog tijdelijk cameratoezicht instelde) en de toename van fietsdiefstallen rond de Grote Markt, waar een week geleden over werd gepraat in het Stadhuis.

De partijen vragen zich af of het college nog voldoende grip heeft op de veiligheid en leefbaarheid in Groningen. Volgens de fracties zijn geweld, diefstal, drugsgerelateerde problemen en overlast op verschillende plekken steeds nadrukkelijker aanwezig. Ze hebben daarnaast de indruk dat maatregelen vaak pas worden genomen nadat problemen langere tijd spelen en inwoners, media of de gemeenteraad daar aandacht voor vragen.

De fracties willen daarom van het college weten of er wel genoeg geld en capaciteit is om de bestaande problemen terug te dringen en welke nog niet genoemde trends het college ziet op het gebied van geweld, diefstal, drugsgerelateerde criminaliteit en overlast, waar de komende maanden verdere toename van wordt verwacht. Als extra geld nodig is, vragen de fracties de gemeenteraad en het college om het coalitieakkoord open te breken, om zo extra middelen vrij te maken voor handhaving en veiligheid.