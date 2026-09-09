Opnieuw inbraak in brandweerkazerne Haren

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Er was afgelopen nacht opnieuw een inbraak bij de brandweerkazerne aan Felland Noord in Haren. Het is niet bekend of er iets gestolen is. De politie onderzoekt de zaak.

De inbrekers kwamen het pand binnen door een rolluik van de uitrukhal te vernielen. Op 20 augustus werd er ook al ingebroken in de kazerne. Toen werd er niets gestolen.

Er is de afgelopen maanden opvallend vaak ingebroken in brandweerkazernes. Het waren er al meer dan zestig. Vorig jaar waren het er achttien. De dieven richten zich vooral op gereedschap dat ze kunnen gebruiken om elders in te breken.