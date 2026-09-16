Open azc Dag op 26 september: locatie Canadalaan geopend voor bezoekers

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Zo’n 160 azc’s en noodopvanglocaties van het COA zijn zaterdagmiddag 26 september geopend voor belangstellenden. In de gemeente Groningen gaat het om de locatie aan de Canadalaan.

Jong en oud kan die middag tussen 13.00 en 16.00 uur een locatie bezoeken. De middag staat in het teken van ontmoetingen met bewoners, vrijwilligers en medewerkers van de locaties. Bezoekers kunnen ook een kijkje achter de schermen nemen. Verder zijn er rondleidingen, informatiemarkten, proeverijen, workshops en optredens.

De Open azc Dag valt, zoals ieder jaar, samen met de Nationale Burendag. Dat is geen toeval: beide dagen draaien om ontmoeting, verbinding en betrokkenheid bij de buurt. Vorig jaar kwamen er ruim 16 duizend bezoekers naar de Open azc Dag.