Opblaasdino vraagt aandacht voor doorlopen in volle bus

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een bijna twee meter hoge opblaasdino heeft vandaag meegereisd in een bus richting Zernike. Met de actie wilde het OV-bureau Groningen Drenthe laten zien hoeveel ruimte reizigers bij de ingang innemen wanneer ze in een volle bus niet doorlopen.

De boodschap aan reizigers was daarom om verder naar achteren te lopen, zodat er bij de deuren ruimte blijft voor nieuwe passagiers. Vooral aan het begin van het studiejaar zitten de bussen richting Zernike regelmatig vol.

De actie is onderdeel van de gedragscampagne Buspunten, waarmee het OV-bureau aandacht vraagt voor rekening houden met medereizigers.

Video van Bus Groningen Drenthe: