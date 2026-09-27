Op zoek met Het Groninger Landschap naar bodemdiertjes en kriebelbeestjes

Kevers, regenwormen en miljoenenpoten: in de bodem kruipt en krioelt van alles. Bij bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap kunnen kinderen zondag zelf onderzoeken wat er allemaal in de grond leeft.

De activiteit begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. “Wat kruipt daar in de bodem, tussen het gras en door de struiken? Met een loep en zoekkaart gaan we op zoek naar kleine beestjes rondom het bezoekerscentrum. Als je deze beestjes van heel dichtbij bekijkt, zie je pas hoe mooi ze eigenlijk zijn. Aan de hand van de zoekkaart kun je vervolgens precies uitzoeken welk beestje je gevonden hebt.”

Deelnemers krijgen bij de start een loep en een zoekkaart mee. De natuuractiviteit is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. Deelname is gratis, maar Het Groninger Landschap stelt het op prijs als bezoekers zich van tevoren aanmelden.

Het bezoekerscentrum is te vinden aan de Wolddijk 103 in Noorderhoogebrug.