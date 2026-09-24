Op 5 oktober kun je verboden vuurwerk inleveren aan de Duinkerkenstraat

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Verboden vuurwerk kan maandag 5 oktober tussen 08.30 en 16.00 uur worden ingeleverd aan de Duinkerkenstraat 99. Dat is gratis, anoniem en zonder boete, meldt de gemeente Groningen.

De inleveractie geldt voor zowel consumentenvuurwerk dat onder het nieuwe landelijke verbod valt als zwaar vuurwerk dat daarvoor al illegaal was. Bij het afgeven hoeven mensen geen persoonsgegevens achter te laten.

De gemeente vraagt het vuurwerk bij voorkeur in de originele verpakking mee te nemen, voorzichtig te vervoeren en uit de buurt van vuur en warmte te houden.

Sinds 1 augustus zijn het bezit, de verkoop aan consumenten en het afsteken van vuurwerk uit categorie F2 verboden. Daaronder vallen onder meer cakes en fonteinen. De komende jaarwisseling is de eerste met het landelijke verbod.

Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes, blijft toegestaan. De categorie staat op de verpakking. Meer uitleg is te vinden op de website van de landelijke inleveractie.