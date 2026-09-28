Ook in Stad kunnen kwetsbare of vastgelopen jongeren nu makkelijker instromen op het mbo

Foto: Sanne Bouwes

Bij Noorderpoort aan het Winschoterdiep in Groningen is maandag het programma Pre-mbo van start gegaan. Het traject helpt jongeren die zijn vastgelopen op school om weer stappen te zetten richting een mbo-opleiding.

Bij de start waren onder anderen minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, regeringscommissaris Henk Nijboer van de Sociale Agenda van Nij Begun, wethouder Carine Bloemhoff en Noorderpoort-bestuursvoorzitter Regina Bouius aanwezig.

‘Iedereen heeft talent, maar sommige jongeren hebben meer tijd nodig’

Het Pre-mbo traject duurt twintig weken. Jongeren krijgen begeleiding in een kleine groep en werken onder meer aan leren, plannen, samenwerken en zelfvertrouwen. Ook lopen ze stage, met als doel doorstromen naar een mbo-opleiding die bij hen past. Pre-mbo draaide al in Veendam en Appingedam. Dankzij steun van de sociale agenda van Nij Begun en het initiatief Schoolwerkt wordt het programma nu uitgebreid naar Groningen.

Tijdens de bijeenkomst bij Noorderpoort gingen de overheidsbestuurders onder meer in gesprek met deelnemers uit het Ommeland. Dat stemde hoopvol, vertelt Nijboer: “Ik ben onder de indruk van de verhalen uit Veendam en Appingedam. De jongeren zijn na het traject totaal andere mensen.”

Per jaar worden zo’n tweehonderd jongeren via het traject geholpen om hun school af te maken. Volgens wethouder Carine Bloemhoff is dat hard nodig: “Veel jongeren vallen uit. Iedereen verdient een kans op een opleiding en een loopbaan. Sommige jongeren hebben meer tijd nodig, bijvoorbeeld om zich te oriënteren op een vervolgopleiding. Iedereen heeft talent en iedereen kan aan de slag in Groningen.”

‘Meer vertrouwen in volgende stap’

Maar wat maakt een Pre-mbo opleiding nu bij uitstek een manier om vastgelopen jongeren weer ‘op te starten’? Docent en coach Pieter van der Pas weet het wel: “We werken aan zelfvertrouwen en we bieden perspectief op de toekomst. Dat staat centraal. Leren leren is daarbij belangrijk, want de jongeren gaan wel echt twintig weken lang vier dagen per week naar school (van 10.00 tot 14.00 uur). In de tweede helft van het traject lopen ze stage en na twintig weken gaan ze direct door naar het mbo. Maar we houden als coaches wel contact, zodat we kunnen bijsturen en ondersteunen als dat nodig is.”

Maar het is niet alleen maar ‘blokken’, vertelt studente Elin Lulofs: “Het was fijn dat leren niet alleen uit lessen bestond. We deden ook activiteiten om elkaar te leren kennen en ervaring op te doen. Ik ben niet meer bang om vragen te stellen. We hebben goede gesprekken gehad en ik heb veel geleerd. “Het was ook gezellig. Ik voelde me welkom en kreeg weer een ritme. Ik kon kennismaken met hoe het op het mbo kan zijn en kreeg de kans om te leren en me voor te bereiden op wat hierna komt.”

Pre-mbo draait volgens Elin om uitvinden wat bij je past, maar vraagt wel doorzettingsvermogen: “Neem de tijd om je goed te oriënteren. Zet door, maar heb vooral ook plezier met elkaar. Voor dit traject had ik niet het gevoel dat ik een eerlijke kans had om door te gaan op de middelbare school. Door Pre-mbo heb ik meer vertrouwen gekregen om de volgende stap te zetten.”