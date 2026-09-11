OOG Sport staat zaterdag in het teken van supercupduel tussen Landstede Hammers en Donar

Donar wint de beker

OOG Sport op de radio staat zaterdag in het tegen van de wedstrijd voor de supercup tussen Landstede Hammers en Donar in Zwolle.

Landstede werd afgelopen seizoen landskampioen en Donar won de beker door de ploeg uit Zwolle te verslaan. De wedstrijd begint om 16.00 uur en Wouter van der Maden doet vanuit de Overijsselse hoofdstad verslag.

FC Groningen

Daarnaast is er een voorbeschouwing op het eredivisieduel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. FC Groningen staat met zeven punten uit vijf wedstrijden tiende in de eredivisie. Go Ahead heeft een punt meer en staat zevende. De wedstrijd wordt zaterdagavond vanaf 18.45 uur in Deventer gespeeld.

Lycurgus

De volleyballers van Lycurgus beginnen zondag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Coach Sam Gortzak vertelt in OOG Sport hoe zijn ploeg er voorstaat.

Drs. Vijfje

Tot slot is er een terugblik op het eerste eredivisie zaalvoetbalduel van de vrouwen van Drs. Vijfje deze vrijdagavond. Drs. Vijfje speelt om 20.30 uur in het eigen ACLO sportcentrum op Zernike tegen FC Marlene.

De uitzending van OOG Sport begint zaterdag iets voor 16.00 uur.