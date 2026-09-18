OOG Sport staat zaterdag weer in het teken van amateurvoetbal

Foto Andor Heij. Velocitas - Be Quick in mistige omstandigheden

Na de speciale Supercup-uitzending vanuit het Landstede Sportcentrum vorige week, komt OOG Sport zaterdagmiddag weer ‘gewoon’ vanuit de studio en is er weer amateurvoetbal te horen op OOG Radio.

PKC’83 speelt haar eerste thuiswedstrijd in de eerste klasse H na de degradatie uit de 4e divisie afgelopen seizoen. Trainer Joop Gall zag zijn team vorige week in Leeuwarden met 3-1 verliezen van Blauw Wit ‘34. Zaterdagmiddag spelen ze op het eigen veld tegen Workum en deze wedstrijd is vanaf 14:30 live te volgen op OOG radio.

Ook is er een verslaggever in het stadspark bij Velocitas 1897. Velo speelde vorige week gelijk tegen Achilles 1894, in Assen werd het 1-1. Zaterdag spelen ze de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen Buitenpost. Deze wedstrijd is vanaf 15:00 live te horen in de uitzending.

Supercup, FC Groningen en een podcast

Verder wordt er in het programma teruggeblikt op de wedstrijd van FC Groningen tegen PEC Zwolle en de Supercup-wedstrijd tussen Landstede Hammers en Donar Groningen. De Zwollenaren wonnen vorige week de eerste prijs van het basketbalseizoen door Donar met 70-62 te verslaan.

Ook is er aandacht voor een nieuwe podcast over FC Groningen. De makers van de supporterspodcast ‘Kon Veel Minder’ maakten in samenwerking met de club de podcast-serie ‘Groen Licht’, waarin de luisteraar wordt meegenomen door de afgelopen transferperiode. Thijs Faber van Kon Veel Minder vertelt in de uitzending over de podcast-serie.

OOG Sport is zaterdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 te horen op OOG radio. De presentatie is in handen van Joey Keizer.