Ontwikkelaar wil laatste bomen Betonbos kappen ondanks uitspraak rechter: “Provincie moet nu handhaven”

Bron: OOG

Ook de laatste negen potentiële monumentale bomen bij het voormalige Betonbos dreigen alsnog gekapt te worden. Ontwikkelaar Stadshavens probeert via een wijziging van het Omgevingsplan dit resterende groen langs het Balkgat met de grond gelijk te maken. Fractie ‘Lid Ten Hoeve’ heeft schriftelijke Statenvragen ingediend bij de provincie Groningen met een dringende oproep: handhaaf de natuurvergunning direct.

Het Betonbos werd vorig jaar zomer gekapt om plaats te maken voor de nieuwe woonwijk Stadshavens, tot grote onvrede van omwonenden, natuurliefhebbers en actievoerders. Tot die tijd was het een groenstrook van ongeveer 16.000 vierkante meter tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, waar na de sluiting van een bouwbedrijf in de jaren tachtig een stadsbos ontstond. Jarenlang was het bos een vrijplaats waar stadsnomaden en kunstenaars leefden in woonwagens en zelfgemaakte huisjes.

Kasten voor vleermuizen en marters verdwenen

Om de kap van het bos te compenseren, verleende de provincie Groningen destijds natuurvergunningen aan ontwikkelaar VanWonen/Stadshavens. Daarin werd de verplichting opgenomen om vleermuis- en marterkasten te plaatsen in de bomen en groenstrook langs het Balkgat en in Park Groenestein. Deze kasten moeten volgens de vergunning duurzaam in stand worden gehouden en bij schade direct worden vervangen.

Volgens fractie Lid Ten Hoeve houdt de ontwikkelaar zich hier niet aan. Niet alleen zijn er bij de eerdere kapwerkzaamheden al meerdere verplichte kasten verdwenen zonder dat ze zijn hersteld, ook wil de ontwikkelaar nu de laatste negen bomen aan het Balkgat kappen. Daarmee dreigt ook de rest van de verplichte kasten te verdwijnen.

Nieuwe gang naar de rechter

Hoewel de voorzieningenrechter begin 2026 de kap van deze laatste monumentale bomen nog tegenhield en de ontwikkelaar dwong om te zoeken naar alternatieve wijkontwerpen met behoud van het groen, probeert Stadshavens via een aanpassing van het Omgevingsplan alsnog maximale woningbouw te realiseren. Omwonenden zijn daarom opnieuw naar de voorzieningenrechter gestapt. Die uitspraak wordt uiterlijk 18 september verwacht.

Volgens Ten Hoeve stelt de provincie zich te passief op en wordt de natuurvergunning doorkruist. “Met de kap en het verdwijnen van het laatste groen aan het Balkgat wordt niet meer voldaan aan de vergunningsvoorwaarden van de provincie Groningen. Vleermuizen en marterachtigen worden hierdoor in hun voortbestaan bedreigd.”

Oproep tot directe handhaving

De Statenfractie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij het ermee eens is dat de ontwikkelaar in strijd handelt met de vergunningsvoorwaarden. Ten Hoeve eist dat de provincie haar rol als handhaver van de Omgevingswet direct pakt, de opgetreden schade laat herstellen en de initiatiefnemer dwingt om de verdwenen kasten per direct terug te plaatsen.

De vragen zijn ingediend als schriftelijke vragen met het verzoek om ze met spoed te beantwoorden.