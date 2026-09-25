OM vervolgt Roddelpraat-duo voor beledigen van twee Groningse vrouwen

Foto: Joris van Tweel

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten van de online YouTube-videoserie ‘Roddelpraat’ voor het beledigen van twee Groningse vrouwen. Volgens het AD moeten de twee presentatoren op 13 oktober voor de rechtbank in Groningen verschijnen.

De zaak draait om twee uitzendingen van Roddelpraat uit oktober 2024. Daarin maakten Roos en Schouten grove opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van de vrouwen. De vrouwen zouden een ontmoeting hebben gehad met Milo van het YouTubekanaal De Bankzitters. Ook maakten ze opmerkingen over hun leeftijd en uiterlijk.

De vrouwen deden aangifte en daarom vervolgt het OM de twee presentatoren nu voor belediging. Roos en Schouten stelden zelf aan het AD dat hun uitspraken onder satire en de vrijheid van meningsuiting vallen. Maar volgens het OM gaan de uitspraken verder dan alleen kwetsende opmerkingen en satire, maar kwam het duo slechts tot een ongebreidelde scheldpartij.

Roos en Schouten zijn al eens eerder veroordeeld voor belediging. Op 13 oktober moet het presentatieduo opnieuw verschijnen in de rechtbank, dit keer aan het Guyotplein voor het proces rond de vermeende beledigingen van de Groningse vrouwen.