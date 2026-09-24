Officieel startsein gegeven voor bouw nieuwe ACLO met wandeling van sportverenigingen

Foto Sanne Bouwes. Studentenverenigingen wandelen naar plek nieuwe ACLO

Met een wandeling van het Willem Alexander sportcentrum naar de nieuwe plek voor de ACLO is donderdagmiddag het officiële startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe sportcentrum op Zernike.

Studenten van verschillende sportverenigingen deden mee aan de de wandeling. Daarna gaven de bouwers, de Rijksuniversiteit en de Hanze een toelichting op de bouwwerkzaamheden. Die zijn overigens al enige tijd aan de gang.

De nieuwe ACLO wordt gebouwd op een voormalig voetbalveld naast het oude gebouw. Dit complex van eind jaren zestig wordt vervangen, want het is te klein, verbruikt veel energie en heeft niet alle moderne voorzieningen. In het nieuwe sportcentrum komen de bestaande drie sporthallen terug. Daarnaast wordt de ruimte voor fitness en spinning verdubbeld, komt er een extra squashbaan en wordt de klimwand vergroot. Ook moet het een ontmoetingsplek worden voor de sportende studenten.

De atletiekstrook en het voetbalveld die voor de bouw moeten wijken, komen na afronding van de nieuwbouw terug op het groene voorterrein van het sportcentrum, samen met de padel- en beachvolleybalvelden. De nieuwe ACLO moet over ongeveer twee jaar klaar zijn.