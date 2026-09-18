Noud en Maria in finale Junior Songfestival

Noud (12) uit Haren en Maria (9) uit Groningen staan zaterdag 19 september in de Nederlandse finale van het Junior Songfestival.

De twee jonge talenten behoren tot de vier acts die dit jaar kans maken om Nederland te vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival.

Noud onderdeel is van The Crossovers en staat samen met Benjamin, Saige, Lay, Catelynn en Zoe op het podium met het nummer Crossover met de boodschap dat we allemaal op elkaar lijken.

Maria doet mee als soliste en treedt op met haar nummer Stronger Together. Het liedje gaat over ”dat we allemaal wel wat liever kunnen doen tegen elkaar” aldus Maria.

De finale vindt plaats in Rotterdam en is zaterdag vanaf 19.20 te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.