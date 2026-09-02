‘Noorderzon is te links-activistisch geworden’

Foto: Daniek Snijder via Noorderzon

Volgens de PVV in Groningen is het Noorderzon festival de afgelopen jaren afgegleden naar een links-activistisch festival. Kelly Blauw van de PVV verwijst onder anderen naar De Linkse Mannen Lossen Het Op, terwijl de gastheren van deze talkshow juist de discussie willen aanwakkeren.



Kelly Blauw, lijsttrekker van de PVV in Groningen, lichtte haar stelling toe in radioprogramma OOG Ochtenshow, waarna Wilbert van de Kamp van De Linkse Mannen Lossen Het Op daarop reageerde:

Links-activistisch

Volgens de PVV in Groningen wordt Noorderzon steeds meer een links georiënteerd festival. Volgens lijsttrekker Kelly Blauw is de programmering best wel heel links activistisch ingesteld. De PVV wil Noorderzon graag behouden en is dus niet tegen het festival zelf, maar willen een bredere, diversere programmering. “Het is een cultureel erfgoed. Ik kom er al sinds het begin ervan en ik vind het een fantastisch festival en we vinden qua programmering dat het afglijdt.”

Het cultuurbeleid moet kunst en cultuur voor iedereen bieden, stelt Blauw. “Dan moet dat ook voor iedereen gelden, maar dat is gewoon niet zo. Als je kijkt naar de programmering: ‘Hoe komen we van de VVD af, de Linkse Mannen Lossen het Op’. ‘Extreem Rechts, de opmars van radicaal rechts in Europa’. Dat is natuurlijk heel links activistisch ingestoken.”

Talkshow met een knipoog

Eén van die acts, De Linkse Mannen Lossen Het op, reageren hierop in de vorm van talkshowhost Wilbert van de Kamp. Hij vindt het grappig dat de PVV juist hen als voorbeeld aanhaalt, omdat volgens hem eigenlijk al uit de titel blijkt dat het niet serieus is bedoeld. Het is, zoals hij het noemt, een hands-on talkshow, waarin juist dingen in genoemd worden die niet kloppen, of die niet serieus bedoeld zijn. Die manier wordt gebruikt om een gesprek aan te gaan met de bezoekers over die thema’s. Het is een mooie manier om de onderwerpen uit te lichten, maar ook om dat op een beetje leuke manier te doen, aldus Van de Kamp.

De Linkse Mannen ontkennen dan ook dat het is bedoeld als een activistisch links verhaal. In de show zit een heel divers publiek, zegt Van de Kamp, waarbij ze zichzelf ook niet sparen. “Er zitten ook VVD’ers bij de show waarin gesteld wordt dat we de VVD moeten oplossen. Het zijn niet per sé linkse thema’s, maar thema’s die iedereen aangaan”, stelt hij, “Wij vliegen dat van links aan, maar dat betekent niet dat het gesprek niet breed gevoerd kan worden.”

Vragen aan de gemeente

De PVV heeft vragen ingediend bij de gemeenteraad over de koers van het Noorderzon festival. “Het festival wordt met publiek geld betaalt vanuit het cultuurbeleid”, constateert Blauw, “Wij vinden dat de gemeente met de organisatie van Noorderzon moet gaan praten over dat dit best wel heel eenzijdig politiek is ingestoken en het wordt ook radicaler, terwijl wij vinden dat het een breder publiek moet gaan aanspreken, conform de cultuurnota. En daar moeten we het over hebben.”

Van de Kamp is van mening dat niet vanuit de politiek aangestuurd zou moeten worden hoe de programmering van een festival eruit zou moeten zien. Je moet erover in discussie kunnen gaan, maar dat de koers door de festivalorganisatie uitgezet moet worden en dat de politiek zich daar niet rechtstreeks mee zou moeten bemoeien.

Van de Kamp heeft wel een reikende hand richting de PVV en Kelly Blauw gedaan. In het verleden is ze ook aanwezig geweest in een voorstelling en de Linkse Mannen hebben haar een bericht gestuurd waarin ze haar bedanken voor de ‘liefdesbrief’, in de hoop dat ze zich herinnert dat ze niet zo serieus zijn.