Noorderzijlvest start met nieuwe jongerenpanel

Het jongerenpanel met dijkgraaf Roeland van der Schaaf (uiterst rechts) - Foto via Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is gestart met een nieuwe lichting van het jongerenpanel. Twaalf jongeren tussen de 16 en 24 jaar denken komend jaar mee over onderwerpen rond water en de toekomst.

De jongeren volgen verschillende opleidingen, van vwo en mbo tot hbo en universiteit. Hun studierichtingen lopen uiteen van scheikunde en aardrijkskunde tot communicatiewetenschappen en bedrijfskunde. Twee van hen zaten al in het jongerenpanel en blijven nog een jaar lid.

Komend jaar krijgen de jongeren drie opdrachten die aansluiten bij de belangrijkste opgaven van het waterschap. Ook wordt gekeken hoe de panelleden actiever kunnen meewerken binnen afdelingen en projecten van Noorderzijlvest.