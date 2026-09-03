Noorderspel in Martinikerk presenteert 140 nieuwe bordspellen

De Martinikerk is zaterdag 19 september één dag lang het mekka voor liefhebbers van bordspellen. Het gaat om de zevende editie van Noorderspel, met ruim 2.000 bezoekers het grootste bordspelevenement in het noorden.

De kerk staat die dag vol met spellen om uit te proberen. Noorderspel wordt georganiseerd door bordspellenwinkel Wirwar Spellen en Puzzels. Kim Hoetjes, eigenares van Wirwar: “Elke twee jaar nodigen we bordspellen uitgevers uit heel Nederland uit om hun nieuwe spellen te komen demonstreren. Alle grote namen zoals 999 Games, Asmodee en White Goblin Games zijn er, maar ook kleine lokale uitgevers krijgen een kans om op de beurs hun spellen te laten zien.”

Zo’n 36 uitgevers en standhouders demonstreren hun nieuwe bordspellen op 180 tafels. De bezoekers kunnen ruim 140 verschillende spellen uittesten. De meeste spellen zijn vanaf de leeftijd van 8 jaar en voor de kleinste bezoekers is er een peuterplein.

Speciale gast is Bastiaan Nox. Hij recenseert spellen op zijn Youtube kanaal en is de bekendste Nederlandse recensent van bordspellen. Hij komt speciaal naar het noorden om spellen met de bezoekers te spelen.

Alle betalende bezoekers krijgen bij de ingang een lot waarmee ze prijzen kunnen winnen. Bij de kraam van de Jonge Onderzoekers kunnen ouders langs komen om samen met hun kind een eigen bordspel te maken. Mensen die hun cllectie bordspellen willen opruimen kunnen dat doen via de Bring and Buy van spellenverenging Rabenhaupt.