Noordelijk Belastingkantoor waarschuwt voor valse sms’jes

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Het Noordelijk Belastingkantoor waarschuwt voor valse sms-berichten waarin mensen worden gevraagd een openstaande belastingschuld te betalen.

Het belastingkantoor ontvangt signalen dat de berichten worden verstuurd. Ontvangers krijgen daarin een betaalverzoek. Oplichters proberen daarmee hoogstwaarschijnlijk niet alleen geld, maar ook persoonlijke gegevens te bemachtigen.

Het Noordelijk Belastingkantoor benadrukt dat het via sms alleen contact opneemt als er eerder al contact is geweest tussen de ontvanger en een medewerker. Wie twijfelt aan de echtheid van een bericht, moet niet op links in de sms klikken. Het belastingkantoor adviseert om contact op te nemen via de officiële contactgegevens.