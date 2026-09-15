Noord-Nederland ziet kansen om ‘economie van de toekomst’ te bouwen, maar mist geld voor Lelylijn

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

Het Noorden staat klaar om de economie van de toekomst vorm te geven. Dat zegt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in een reactie op de kabinetsplannen die dinsdag op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Van groene energie en watertechnologie tot digitalisering: Noord-Nederland ziet volop kansen om als aanjager van een duurzame economie te fungeren. Tegelijkertijd is er grote bezorgdheid. Het kabinet benadrukt weliswaar het belang van een sterke infrastructuur, maar concrete investeringen in de bereikbaarheid van het Noorden, zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, blijven vooralsnog uit.

Troonrede

In de Troonrede onderstreepte het kabinet dat er grote en gerichte investeringen nodig zijn om te voorkomen dat Nederland economisch en technologisch achteropraakt. Daarbij werd benadrukt dat de transitie naar een schone, duurzame economie cruciaal is voor de toekomstige welvaart.

Volgens het SNN sluiten die ambities naadloos aan bij de kracht van Groningen, Fryslân en Drenthe. Met sterke sectoren op het gebied van duurzame energie, groene chemie, life sciences & health en circulaire economie beschikt het Noorden over een unieke uitgangspositie om aan die nationale doelstellingen bij te dragen.

Vasthouden van toptalent

Ook de aangekondigde Talentstrategie, gericht op het opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale technologie- en energiesectoren, wordt in het Noorden verwelkomd. De intensieve samenwerking tussen overheden, ondernemers en de noordelijke mbo’s, hbo’s en universiteiten biedt volgens het SNN een uitstekende basis om die strategie snel in de praktijk te brengen.

Voor Noord-Nederland blijft de uitvoering van het Deltaplan Noordelijk Nederland hoog op de agenda staan. De regio benadrukt dat de aanleg van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, evenals het opknappen van het bestaande spoornetwerk, niet alleen een noordelijk belang dient. Een snelle en betrouwbare verbinding met het Noorden is volgens het SNN essentieel om ook de landelijke ruimtelijke en economische puzzel op te lossen.