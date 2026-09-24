Noodbrug Visserbrug een maand lang weg voor onderhoud

Foto: Joris van Tweel

De noodbrug van de Visserbrug wordt komende vrijdag verwijderd. De brug wordt elders opgeknapt en dat gaat ongeveer een maand duren.

Omdat de brug langer en intensiever gebruikt wordt dan werd aangenomen, is groot onderhoud nodig. Ook gaat de brug vaker open en dicht dan verwacht. Uit inspecties blijkt dat groot onderhoud nodig is om de brug veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. De brug werd de afgelopen maanden tot tweemaal toe buiten gebruik gesteld vanwege een storing.

De tijdelijke brug vervangt de originele Visserbrug, tussen de Visserstraat en de Verlengde Visserstraat. Die brug is inmiddels ongeveer twee jaar kapot en moet worden vervangen. De nieuwe, definitieve Visserbrug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn.

Het verwijderen van de noodbrug betekent dat naast automobilisten ook fietsers en wandelaars moeten omrijden of omlopen.