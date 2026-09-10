Noam Emeran vindt nieuwe club na vertrek bij FC Groningen

Noam Emeran - Foto via FC Groningen

Voormalig FC Groningen-aanvaller Noam Emeran heeft een nieuwe club gevonden. De Frans-Rwandese vleugelspeler gaat transfervrij aan de slag bij Stade Lausanne Ouchy, dat koploper is van het tweede niveau van Zwitserland.

FC Groningen ontbond vorige week het contract van Emeran, hoewel dat nog tot de zomer van 2027 doorliep. De aanvaller kwam dit seizoen niet in actie voor de ploeg van trainer Dick Lukkien.

Emeran speelde drie jaar voor FC Groningen. De club nam hem in 2023 over van Manchester United Onder-21. Hij kwam 22 keer in actie voor de Groningers, waarvan twee keer als basisspeler. Daarin maakte hij één doelpunt en gaf hij één assist. Vorig seizoen speelde hij een halfjaar op huurbasis voor FC Emmen.

Stade Lausanne Ouchy is na zeven wedstrijden nog ongeslagen en staat met zeventien punten bovenaan op het tweede niveau van Zwitserland. Emeran is de laatste zomeraanwinst van de club.