Nij Begun stelt 20 miljoen beschikbaar voor WK Wielrennen 2032

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De Economische Agenda van Nij Begun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK Wielrennen 2032 in Noord-Nederland.

Daarmee komt de organisatie van het WK Wielrennen in Noord-Nederland een grote stap dichterbij. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken: “Met de mogelijke organisatie van het WK Wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft.”

Heerma zegt dit omdat het WK Wielrennen tot de grootste jaarlijkse sportevenementen ter wereld behoort. Het trekt minimaal een half miljoen bezoekers en bereikt wereldwijd ongeveer 250 miljoen televisiekijkers. Met een parcours dat alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe aandoet, betrekt het evenement de hele regio bij het kampioenschap.

Het evenement sluit bovendien aan bij de ambities van de Economische Agenda van Nij Begun. Die richt zich op investeringen in initiatieven die bijdragen aan economische ontwikkeling, leefbaarheid en regionale trots. Hoewel de Economische Agenda nog in oprichting is, wordt inmiddels al wel geïnvesteerd in urgente projecten met een grote regionale impact. Bijvoorbeeld de AI-fabriek, de waterstoffabriek Djewels en de aanleg van een nieuwe kade in de Eemshaven.

Jakob Klompien, kwartiermaker Economische Agenda: “Met deze steun zetten we een belangrijke stap naar het binnenhalen van het WK Wielrennen. Het evenement biedt niet alleen economische kansen, maar brengt ook mensen samen, stimuleert sport en beweging en versterkt het zelfbewustzijn van onze regio. Daarnaast is het een unieke kans om Noord-Nederland internationaal op de kaart te zetten. Nu is het aan de UCI om te bepalen waar de wielerwereld in 2032 samenkomt.”

Het wachten is nu op de definitieve besluitvorming door de internationale wielerbond UCI (Union Cycliste Internationale). Tijdens het WK Wielrennen in Montréal presenteert een delegatie uit Noord-Nederland op 22 september het Nederlandse voorstel aan het bestuur van de UCI. Een dag later maakt de UCI bekend welke kandidaat het WK Wielrennen mag organiseren.