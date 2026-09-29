Nieuwe winkel van Floris van Bommel aan Akerkhof

Floris van Bommel opent binnenkort een nieuwe winkel op de hoek van het Akerkhof en de Stoeldraaierstraat, direct aan het begin van de Vismarkt.

Met de komst van Floris van Bommel keert een schoenenzaak terug op deze plek. Hans Diderich zat hier jarenlang. Later vestigden ook Di Capolavori en Van Dalen zich in het pand. De afgelopen ongeveer vijf jaar zat BackWerk in de winkelruimte.

De winkel aan het Akerkhof wordt de negende Nederlandse locatie van Floris van Bommel. Het merk heeft meer dan 850 verkooppunten in Nederland, België en Duitsland. Het familiebedrijf heeft een schoenmakerstraditie die teruggaat tot 1718 en wordt inmiddels voortgezet door de negende generatie.