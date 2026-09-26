Nieuwe verordening moet einde maken aan verkrotting door Ahold in Haren

Er komt een gemeentelijke leegstandsverordening om eigenaren die panden en woningen langdurig laten verkrotten strenger te kunnen aanpakken. Dat maakte wethouder Jalt de Haan (CDA) afgelopen week bekend. Aanleiding is de slepende situatie aan de Kerkstraat in Haren, waar supermarktconcern Ahold al decennialang bewust twee authentieke woningen laat verpauperen.

CDA-woordvoerder Tiemen Sturm bracht de kwestie opnieuw naar de raadzaal waarbij er vorig jaar ook al eens over het onderwerp is gesproken. “Ik denk dat iedereen wel iemand kent die op zoek is naar een huis”, sprak Sturm. “Jongeren en gezinnen stellen hun toekomst uit en ouderen kunnen geen geschikte woning vinden. Het is mijn fractie een doorn in het oog dat er in Haren twee huizen staan te verkrotten. Temeer omdat de reden hiervan is dat een supermarkt deze verpaupering bewust organiseert, simpelweg omdat ze haar zin niet krijgt.”

Bewuste verpaupering

De twee huisjes werden al in de jaren vijftig door Ahold aangekocht met het oog op een uitbreiding van de naastgelegen Albert Heijn. Toen de toenmalige gemeente Haren daar geen sloopvergunning voor afgaf, en dat in 1997 nogmaals weigerde voor de bouw van een parkeerdek, besloot de supermarktketen het onderhoud volledig te staken.

SP-raadslid Iris Volders sloot zich aan bij de kritiek van het CDA: “Deze situatie speelt al ontzettend lang en is voor iedereen een doorn in het oog. Is onteigening iets wat het college overweegt als aandringen tot een oplossing niet genoeg blijkt te zijn?”

Geen gevaar

Wethouder Jalt de Haan gaf aan de zorgen van de raad te delen. “Het college deelt de mening dat de herontwikkeling van woningen op deze locatie de meest wenselijke invulling is. We zijn zeker bereid om nogmaals met het supermarktconcern in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen.”

Toch staat de gemeente op dit moment bestuursrechtelijk nog met de handen gebonden. “Voor het opstarten van een handhavingstraject is vooralsnog onvoldoende aanleiding”, legde De Haan uit. “Er is op dit moment geen sprake van een gevaarlijke situatie of een directe dreiging voor de omgeving. Onze middelen beperken zich nu nog tot het benutten van onze contacten om aan te dringen op verbetering.”

‘Goed nieuws’

Toch gloort er volgens de wethouder wel hoop aan het einde van de tunnel. “We hebben goed nieuws, want als college zijn we hard aan de slag met een nieuwe leegstandsverordening. Die verordening gaat ons wel meer mogelijkheden geven om juist dit soort situaties en langdurige leegstand aan te pakken. We verwachten deze verordening in het tweede kwartaal van 2027 aan de raad te presenteren en hopen dat dit ook in Haren tot een positief resultaat gaat leiden.”

Verslaggever Ruben Feiken maakte vorig jaar een reportage over de verkrotting: