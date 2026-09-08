Nieuwe generatie kan zich aansluiten bij gezondheidsonderzoek Lifelines

Laboratorium Lifelines - Foto: Erick Bakker

Lifelines, het grote gezondheidsonderzoek in Noord-Nederland, nodigt voor het eerst in twintig jaar op grote schaal een nieuwe generatie deelnemers uit. Kinderen, kleinkinderen, broers, zussen en partners van bestaande deelnemers kunnen zich aanmelden.



Sinds 2006 doen 167.000 mensen in Noord-Nederland vrijwillig mee aan Lifelines. Deelnemers vullen elke vijf jaar vragenlijsten in, laten metingen doen en staan bloed en urine af voor wetenschappelijk onderzoek.

Alleen familieleden welkom

Lifelines wil nu vooral mensen van 40 jaar en jonger uit Groningen, Friesland en Drenthe bereiken. Met meerdere generaties uit dezelfde families kunnen onderzoekers beter onderzoeken welke rol erfelijkheid speelt bij gezondheid en ziekte. Ook kunnen ze de invloed van leefstijl en omgeving onderzoeken. Sommige families worden inmiddels al meer dan twintig jaar gevolgd.

Potientieële nieuwkomeers kunnen alleen meedoen als ze via een bestaand Lifelines-familielid worden uitgenodigd en aan de voorwaarden voldoen. Vrij aanmelden kan dus niet.

Extra geld van NPG en provincie

De uitbreiding krijgt mede financiële steun van Nationaal Programma Groningen en de provincie Groningen. Overheden en onderzoeksinstellingen gebruiken Lifelines-data onder meer om de gevolgen van de gaswinning te onderzoeken. Door gezondheidsgegevens van deelnemers te koppelen aan gegevens over aardbevingen, konden onderzoekers aantonen dat herhaalde blootstelling aan aardbevingen samenhangt met meer angst- en depressieklachten.