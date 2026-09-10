Nieuwbouw Boraxstraat afgerond: laatste bewoners kregen hun sleutel

Foto: De Huismeesters

De laatste bewoners van de Boraxstraat in Vinkhuizen hebben deze donderdag de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning. Daarmee heeft buurtcorporatie De Huismeesters de nieuwbouw in de wijk afgerond.

Samen met bouwer Trebbe zijn aan de Boraxstraat en Pyrietstraat 52 eengezinswoningen en 37 appartementen gebouwd. Veel bewoners keren hiermee terug naar de buurt waar ze jarenlang woonden. Tijdens het hele project keerden 35 huurders terug naar de nieuwbouw.

De wijkvernieuwing begon in 2023. De oude woningen kampten met vocht, tocht en schimmel en voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd; vandaar de sloop. “Tijdens dit project heb ik veel bewoners leren kennen,” zegt Bianca Haveman van De Huismeesters. “Ik heb gezien hoeveel geduld en veerkracht zij hebben gehad. Het is bijzonder om te zien dat zoveel bewoners nu terug zijn in hun vertrouwde buurt.”

Naast de woningen realiseerde Trebbe ook de inrichting van de buitenruimte. Er kwam nieuw groen, verlichting en parkeervoorzieningen. De woningen zijn aangesloten op het warmtenet van WarmteStad.