Nieuw treinstation bij Tynaarlo? KAW ziet kansen vanuit miljoenenpot Nij Begun

Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo pleitte in 2019 al voor de komst van een treinstation in Tynaarlo. Foto: Sebastiaan Scheffer

Tynaarlo, op het traject van Groningen naar Assen, zou een regionaal treinstation moeten krijgen om de bereikbaarheid van de Drentse dorpen onderling te versterken. Dat stellen onderzoekers van KAW Architecten en Adviseurs in een rapport in opdracht van de Economische Agenda van Nij Begun.

Uit het herstel- en versterkingsprogramma voor Groningen en Noord-Drenthe is in totaal 180 miljoen euro beschikbaar voor veertien dorpskernen, waaronder de Drentse dorpen Gieten, Roden en Zuidlaren. Bij het onderzoek is uitgebreid gekeken naar de bereikbaarheid en de toekomst van de regio. De onderzoekers concluderen dat de dorpen prima verbonden zijn met de steden Groningen en Assen, maar dat het openbaar vervoer tussen de dorpen onderling te wensen overlaat. Een nieuw regionaal treinstation bij Tynaarlo zou volgens het rapport kunnen dienen als een cruciale overstaphub.

Politieke wens

Het idee voor een treinstation op die locatie is niet nieuw. Tussen 1870 en 1938 lag op het traject Groningen-Assen, precies in de bebouwde kom van Tynaarlo, al het station Vries-Zuidlaren. Na een korte heropening vlak na de Tweede Wereldoorlog sloot het station in 1952 definitief de deuren, omdat het te weinig reizigers trok en de concurrentie van de bus en auto te groot werd.

In 2019 pleitte de politieke partij Leefbaar Tynaarlo eveneens voor de heropening van een station. “Tynaarlo is een gemeente met ruim dertigduizend inwoners,” zei raadslid Casper Kloos destijds. “Haren heeft twintigduizend inwoners en wel een station. Assen heeft er ook een, maar wij hebben niets. Een halte zou de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied enorm vergroten.”

Sceptisch

OV-deskundigen reageerden destijds echter terughoudend. Zij zagen meer heil in het versterken van het busnetwerk en het uitbouwen van busknooppunt De Punt tot een volwaardig transferium met snelle verbindingen naar Zuidlaren en Gieten. Kloos zag dat anders: “Dan bouw je een knooppunt op een plek waar nauwelijks mensen wonen. Een treinstation in Tynaarlo bereikt veel meer inwoners.”

Het rapport van KAW Architecten en Adviseurs vormt de basis voor verdere uitwerkingen. Per dorp wordt de komende tijd een concreet investeringsvoorstel opgesteld, waar de gemeenteraden uiteindelijk een besluit over moeten nemen.

OOG sprak in 2019 met Leefbaar Tynaarlo: