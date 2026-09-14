Nieuw boek over duizend jaar geschiedenis van Grote Markt

Foto: Joris van Tweel

Een boek van bijna zeshonderd pagina’s over de Grote Markt. Vanaf vrijdag 18 september ligt ‘Het lege midden – over de Grote Markt van Groningen’ in de boekhandel.

Het boek gaat over de geschiedenis van de Grote Markt en hoe het plein door de eeuwen heen is veranderd. De makers belichten de Grote Markt van verschillende kanten. Van architectuur, stedenbouw en archeologie tot cultuur, politiek, literatuur en persoonlijke herinneringen van Groningers.

Herinrichting

Aanleiding voor het maken van dit boek is de recente verandering van de Grote Markt. Tussen 2020 en 2024 werd het plein opnieuw ingericht. Ook eerdere plannen voor de Grote Markt, vanaf de jaren zeventig en negentig, komen aan bod.

Het verhaal van de Grote Markt wordt onder andere verteld aan de hand van historische schetsen, essays, interviews, columns, gedichten en beeldverhalen. Ook zijn er historische foto’s, prenten, ansichtkaarten, ontwerptekeningen, schilderijen, luchtfoto’s en plattegronden in te zien. Samen laten ze zien hoe het plein zich heeft ontwikkeld en welke betekenis de Grote Markt voor de stad en haar inwoners heeft.

‘Lege midden’

De titel van het boek verwijst naar de open ruimte in het midden van de Grote Markt. Die ruimte vormt volgens de makers van het boek een constante factor in de geschiedenis van het plein, terwijl de manier waarop die wordt gebruikt steeds verandert.

Het boek is gemaakt door Erik Dorsman, Johan de Boer en Peter de Kan, in opdracht van de gemeente Groningen.