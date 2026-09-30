Nergens in Nederland wordt zoveel gerookt als in Stad

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Nergens in Nederland roken zoveel volwassenen als in de gemeente Groningen. Ruim twintig procent van de volwassenen rookt er en daarmee staat Groningen bovenaan in de Rookatlas, gemaakt door Afkickkliniekwijzer aan de vooravond van Stoptober op basis van cijfers uit de Gezondheidsmonitor van het RIVM.

Rotterdam volgt Groningen met 21,3 procent rokers en Amsterdam met 21,1 procent. Het landelijke gemiddelde ligt op 15,6 procent. Onder Groningse volwassenen van 18 tot en met 64 jaar rookt 25 procent. Onder 65-plussers ligt dat aandeel op 10,8 procent. Het aandeel rokers in Groningen is sinds 2012 wel gedaald met 6,9 procent. Ook op provinciaal niveau staat Groningen bovenaan. In de provincie Groningen rookt gemiddeld 19 procent van de volwassenen. Dat is het hoogste percentage van alle provincies.

Ook het aandeel vapers ligt in Groningen met 5,7 procent boven het landelijke gemiddelde van 4,3 procent. Groningen hoort samen met Amsterdam, Rotterdam en Kerkrade bij de gemeenten met de hoogste percentages voor zowel roken als vapen.

Roken hangt samen met geldzorgen, vapen komt vooral voor onder jongeren

De cijfers laten een duidelijk verschil zien tussen gemeenten met veel en weinig geldzorgen. In het vijfde deel van de gemeenten waar de meeste inwoners moeite hebben om rond te komen, rookt gemiddeld 16,4 procent. Ook opleiding speelt een rol. In 2024 rookte 21,6 procent van de volwassenen met basisonderwijs, vmbo of mbo1. Bij volwassenen met een hbo- of wo-opleiding was dat 13,8 procent. Bij vapen is dat verschil naar opleiding er niet op dezelfde manier. De laagst opgeleiden vapen juist het minst: 2,1 procent. In de middengroep ligt dat op 4 procent.

Vapen komt vooral voor onder jongeren. Van de 18- tot 24-jarigen vapet 8,6 procent, tegenover één procent onder 65-plussers. Mannen en vrouwen vapen ongeveer even vaak: 4,4 tegenover 4,2 procent. Bij roken is het verschil groter. Van de mannen rookt 18,1 procent en van de vrouwen 13,1 procent.

In steden wordt meer gerookt dan in kleine gemeenten. In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners rookt gemiddeld 17,6 procent. In gemeenten met minder dan 25.000 inwoners is dat 13 procent. Bij vapen zijn de hoogste percentages te vinden in Diemen, met 8,3 procent, en Tilburg, met 8,2 procent. In Urk ligt het aandeel rokers op 19 procent, terwijl daar 3,3 procent vapet.

De Rookatlas is gemaakt aan de vooravond van Stoptober. De atlas gebruikt cijfers uit de Gezondheidsmonitor en vergelijkt roken en vapen in alle Nederlandse gemeenten.