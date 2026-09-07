Neem een kijkje achter de schermen bij De Oosterpoort

Foto via Gemeente Groningen

De Oosterpoort opent zondag 13 september haar deuren voor bezoekers die een kijkje achter de schermen willen nemen. Het cultuurcentrum organiseert onder andere rondleidingen door het gebouw en een programmacafe.

Tijdens de rondleiding worden de bezoekers meegenomen door de zalen en achter de schermen. Er wordt onder meer verteld over hoe en waar artiesten zich voorbereiden en hoe de zalen worden omgebouwd, bijvoorbeeld van een klassieke concertsetting naar een popsetting. Verder wordt stilgestaan bij de geschiedenis van het gebouw en de concerten die er in het verleden hebben plaatsgevonden.

Naast de rondleidingen is er een programmacafé. Daar kunnen bezoekers een voorproefje krijgen van wat er binnenkort te zien is in de Oosterpoort en vragen stellen aan medewerkers.

De open dag is van 10.00 uur tot 12.00 uur ’s ochtends en is gratis te bezoeken. Geïnteresseerden kunnen via de website van De Oosterpoort een ticket reserveren.