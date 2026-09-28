NASA kiest ruimtetelescoop met technologie van RUG

Impressie: NASA

NASA heeft PRIMA gekozen als het beste plan voor een ruimtetelescoop, waarmee de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ver-infraroodlicht uit het heelal gaat bekijken. Onderzoekers en technici van de Rijksuniversiteit Groningen gaan meedenken en -bouwen aan een belangrijk onderdeel van de telescoop.

PRIMA moet in 2033 worden gelanceerd. De telescoop krijgt als eerste ruimtetelescoop een actief gekoelde spiegel. Die wordt gekoeld naar ongeveer -269 graden Celsius. Zo’n lage temperatuur is nodig om de ‘ruis’ terug te dringen in de plaatjes die de telescoop ziet. De telescoop kan daarmee objecten waarnemen die tot voor kort niet te zien waren..

Samen met SRON en de TU Delft staat de RUG op de rol om belangrijke onderdelen van het instrument te bedenken en te bouwen. SRON en de RUG gaan werken aan een speciaal kleurenfilter.

PRIMA moet onder meer de eerste sterrenstelsels kunnen onderzoeken. Die sterrenstelsels zijn omringd door stof waar alleen infraroodlicht doorheen komt. Astronomen willen met de telescoop onder meer onderzoeken hoe sterrenstelsels en superzware zwarte gaten elkaar beïnvloeden. Ook willen ze meer te weten komen over de chemische samenstelling van stof en metalen in ruimtewolken en over het ontstaan van planeten en hun atmosferen.