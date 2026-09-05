Na gestaakte IJsselmeertocht zwemt Eva vandaag 22 kilometer in zwembad Hoogkerk voor Hersenstichting

Ruim twintig kilometer zwemmen in het zwembad van Hoogkerk: die uitdaging gaat de 35-jarige Eva aan op zaterdag 5 september. Met haar zwemactie wil ze zoveel mogelijk geld ophalen voor de Hersenstichting.

Eva deed op 22 augustus al mee aan Swim4Brains, een zwemtocht van 22 kilometer van Stavoren naar Medemblik. “Door de harde wind en hoge golven moest ze toen helaas na negen kilometer uit het water worden gehaald”, vertelt Marian Hegeman van het openluchtzwembad in Hoogkerk. “Maar Eva geeft niet op. Voor de tocht over het IJsselmeer heeft ze maandenlang getraind en ze wil de uitdaging alsnog volbrengen. En dat gaat nu gebeuren bij ons in het zwembad.”

Dat Eva haar uitdaging in Hoogkerk voltooit is niet toevallig: het openluchtzwembad was de afgelopen maanden ook haar vaste trainingslocatie.

Persoonlijke motivatie

De aanleiding voor haar actie is persoonlijk. In haar directe omgeving zijn bij meerdere mensen diagnoses zoals Parkinson en dementie gesteld. Haar doel is dan ook tweeledig: naast het binnenhalen van donaties wil ze meer aandacht vragen voor het werk van de Hersenstichting en voor de impact van een hersenaandoening op patiënten en hun naasten.

Aanvankelijk hoopte Eva 3.500 euro op te halen, maar dat doel is inmiddels ruimschoots gehaald: de teller staat inmiddels al op ruim 5.000 euro.

Aanmoedigen

Eva start haar zwemmarathon om 09.00 uur. Naar verwachting duurt het afleggen van de 22 kilometer tot in de tweede helft van de middag.

Hegeman nodigt belangstellenden van harte uit om te komen kijken: “Wil je Eva volgen of een stukje van haar uitdaging meemaken? Je bent van harte welkom in het zwembad.” Dat kan in het zwembad en ook online via deze actiepagina.