Na faillissementsaanvraag FIXY wil college nachtcultuur beter beschermen: “Valt nu te vaak tussen wal en schip”

Het aanstaande faillissement van Club FIXY is een grote aderlating voor de Groningse nachtcultuur. Dat stelt cultuurwethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren). Zij wil soortgelijke sluitingen in de toekomst voorkomen door nachtclubs sneller toegang te geven tot cultuursubsidies.

Het verdwijnen van de club aan de Oosterstraat, die pas een jaar open was als opvolger van het eveneens vertrokken Club OOST, leidde woensdag tot een debat in de Groningse gemeenteraad. De kwestie was op de agenda gezet door Student & Stad, Partij voor de Dieren, D66 en Volt.

“Club FIXY moet helaas de deuren sluiten”, sprak Chris van Campen (Student & Stad). “Dat is niet alleen jammer voor de uitgaansgelegenheid zelf, maar vooral voor de stad. De plek was zoveel meer dan een gewone club; jong talent kreeg er volop de kans om zich te ontwikkelen.”

Ronan van Langen (Partij voor de Dieren) noemde de locatie een kweekvijver voor kunst en sociale cohesie: “Is het een idee om de nachtcultuur voortaan volledig op te nemen in de cultuurnota?” Dat leidde tot een kritische noot van Justine Jones (PRO): “We zien dat cultuursubsidies toch al onder druk staan. Als je de koek moet verdelen over meer partijen ontstaat er schaarste. Zijn er geen andere oplossingen?”

“Als je FIXY helpt, ga je reguliere kroegen dan ook subsidie geven?”

Fokke Veenstra (VVD) zette vraagtekens bij overheidssteun voor een club: “Wij vinden het uiteraard jammer dat FIXY sluit. Maar kun je niet stellen dat de deuren dichtgaan omdat er simpelweg te weinig vraag naar is?” Volgens Van Campen lag het probleem niet bij de bezoekersaantallen, maar bij de hoge vaste lasten. Veenstra: “Elke horecagelegenheid heeft last van hoge kosten. Waar leg je de grens? Als je FIXY helpt, ga je de reguliere kroegen dan ook subsidie geven?”

Van Campen benadrukte dat FIXY niet te vergelijken is met andere horecagelegenheden: “FIXY zorgde voor een divers nachtleven en bood ruimte aan opkomend talent. Dat onderscheidt hen van de rest.” Veenstra bleef kritisch: “Maar hoe maak je dat onderscheid objectief? Als je de ene club wel subsidie geeft en de andere niet, trek je iemand voor. Dat is toch onwenselijk?”

Joanne Boonstra (Volt) bracht het probleem terug naar de vastgoedmarkt en de hoge huurlasten: “Het probleem was niet zozeer een gebrek aan publiek, maar het vinden van een geschikte en betaalbare locatie. FIXY was wezenlijk anders dan een gemiddelde kroeg in de Poelestraat. Als gemeente moeten we via ons beleid en de vastgoedmarkt explicieter ruimte maken om dit type nachtcultuur te behouden.”

Wethouder: “Interventie was niet haalbaar en verantwoord”

Wethouder Janette Bosma deelt de zorgen van de raad: “FIXY was een waardevol onderdeel van ons nachtleven. Het was een broedplaats waar jonge dj’s en makers de ruimte kregen, en het was een veilige ontmoetingsplek. Toen we hoorden dat de club in de problemen zat, hebben we intensief contact gehad. De financiële uitdagingen bleken echter zo groot dat een gemeentelijke interventie op korte termijn niet haalbaar en verantwoord was.”

Wel wil het college lessen trekken voor de toekomst. Bosma: “De nachtsector valt nu nog te vaak tussen wal en schip. We werken aan de nieuwe kadernota cultuur en we willen samen met de Kunstraad en Triodos kijken naar passende ondersteuningsmogelijkheden. Via de nieuwe nachtvisie moet nachtcultuur een volwaardig onderdeel worden van ons cultuurbeleid. Daarnaast wil het college via het gemeentelijk ontwikkelbedrijf onderzoeken hoe we meer grip kunnen krijgen op de vastgoedmarkt, zodat er betaalbare locaties blijven voor dit soort initiatieven.”