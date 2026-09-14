Musea in binnenstad openen deuren voor tiende Groninger Museumnacht

Een optreden van Baby Berserk tijdens de Groninger Museumacht. Foto: Siese Veenstra

De musea in de binnenstad blijven komende zaterdag weer tot na middernacht open voor de tiende editie van de Groninger Museumnacht. Voor de jubileumeditie zijn onder meer het Tschumipaviljoen en verschillende kunstwandelingen aan het programma toegevoegd.

Zo opent Kunstpunt het Tschumipaviljoen aan het Hereplein ’s nachts voor het publiek en kunnen bezoekers meedoen aan een Mini Art Walk tussen het Tschumipaviljoen en het Forum. Tijdens de wandeling komen verschillende kunstwerken in de stad aan bod.

Om 22.00 uur begint in alle deelnemende musea een verrassingsactiviteit. Daarna kunnen bezoekers in de deelnemende musea luisteren naar muziek en workshops en lezingen volgen. Daarnaast zijn er dans, poëzie en andere optredens. In het Forum zijn optredens van Miss Helena en de Stockholm Lounge Unit, een workshop Heels dance en een photobooth rond een bekende foto van Monroe. In GRID kunnen bezoekers onder meer een aerobicsles volgen, een makeover krijgen, een kantoor trashen, de Berlijnse Muur vol kalken en buttons maken.

In het Groninger Museum luidt het weekend van de Museumnacht het nieuwe artistieke programma in en in kersvers kunstencentrum THEA in Niemeyer is de eerste tentoonstelling (Thinking Hands) te bekijken. Hier vindt ook De Grote Noorderlicht Huishoudcompetitie plaats onder leiding van dragqueen Lola Lasagna. In de Synagoge Groningen is een audiovisuele installatie van Koster&Knoef te zien, waarin muziek, volksverhalen, landschap en technologie samenkomen. Museum aan de A stelt vrouwen centraal bij Academie Minerva aan de Praediniussingel met Loes Faber, die er vertelt over haar graphic novel ‘Ik ben mijn muze’.

Ten slotte varen schepen heen en weer tussen Academie Minerva en het Groninger Museum, met aan boord wisselende muziek, van doedelzak en gitaar tot blaasorkest en Keltische folk.