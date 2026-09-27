Motorrijder knalt achterop personenauto bij Slaperstil

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de N355 bij Slaperstil is een motorrijder gewond geraakt. De bestuurder is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. “Ter hoogte van de kruising met de Zijlvesterweg richting Hoogkerk remde een automobilist af voor de verkeerslichten”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Dit werd te laat gezien door een achteropkomende motorrijder. De bestuurder knalde daardoor achterop de personenauto.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd en vervolgens voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.”

Het ongeval zorgde voor een flinke opstopping. Zowel het verkeer vanuit de richting van Groningen als vanuit de richting van Zuidhorn kreeg te maken met de nodige vertraging. De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van de aanrijding. Inmiddels is de N355 weer volledig vrijgegeven.