Motorrijder gewond bij verkeersongeluk Hoendiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een motorrijder is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op het Hoendiep. Het ongeluk zorgde voor enige verkeershinder voor het overige wegverkeer.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur op de kruising met de Atoomweg. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de partijen elkaar over het hoofd gezien, waardoor een aanrijding op de kruising het gevolg was. De motorrijder kwam daardoor ten val. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De persoon hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.”

Beide voertuigen raakten door de aanrijding lichtbeschadigd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.