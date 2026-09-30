Moppie, Schrobbie, Miep Miep en Zoef Zoef zijn de schrobbende, dweilende en logistieke ‘medewerkers’ in het UMCG

De vier schoonmaak- en logistieke robots van het UMCG hebben een naam gekregen. De machines heten voortaan Moppie, Schrobbie, Miep Miep en Zoef Zoef.

Het UMCG vroeg mensen in maart om namen voor de robots te bedenken. Daar kwamen meer dan honderd inzendingen op binnen. Daarna konden mensen stemmen op hun favorieten. De stemmen zijn inmiddels geteld en sinds deze woensdag staan de gekozen namen met stickers op de robots.

De vier robots rijden sinds december door het ziekenhuis. Twee robots (Moppie en Schrobbie) maken de centrale hal schoon. Samen reinigen ze wekelijks ongeveer 30.000 vierkante meter vloer, vooral ’s avonds en ’s nachts. De twee andere (Miep Miep en Zoef Zoef) robots vervoeren patiëntmateriaal naar het laboratorium. Ze gebruiken sensoren en camera’s om mensen en obstakels te ontwijken en kunnen zelfstandig de lift nemen.

De logistieke robots worden nog getest met testmateriaal. Volgens het UMCG zijn de eerste ervaringen positief. Medewerkers houden dankzij de robots meer tijd over voor andere werkzaamheden.