Monsterprestatie in openluchtbad Hoogkerk: Eva zwemt 22 kilometer voor niet-aangeboren hersenletsel

Foto: Marian Hegeman

Het is de 35-jarige Eva van Doorn zaterdag gelukt om ruim twintig kilometer te zwemmen in het openluchtzwembad van Hoogkerk. Volgens Marian Hegeman van het zwembad verliep de monstertocht zonder problemen.

Marian, hoe is het gegaan?

“Vanochtend om 09.00 uur is Eva gestart en rond 15.40 uur had ze de volle 22 kilometer volbracht. Echt een monsterprestatie! Ik heb nog niet alle data bekeken, maar tijdens het zwemmen droeg ze een sporthorloge dat allerlei gegevens verzamelt. Wel weet ik dat ze ruim 10.000 slagen heeft gemaakt. Gedurende de zeven uur is ze slechts één keer uit het bad geweest voor een kort toiletbezoek. Verder heeft ze af en toe wat gegeten en gedronken, waarvoor ze een korte pauze nam.”

Met deze tocht haalde ze als het ware een eerdere poging in, toch?

“Klopt. Het was de bedoeling dat Eva samen met heel veel andere deelnemers op 22 augustus mee zou doen aan Swim4Brains, een oversteek van 22 kilometer van Stavoren naar Medemblik. Door harde wind en hoge golven moest Eva toen na negen kilometer uit het water worden gehaald, net als een flink aantal andere zwemmers. Van tevoren had ze al aangekondigd: ‘Als het daar niet lukt, maak ik het af in Hoogkerk’.”

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Foto: Marian Hegeman Foto: Marian Hegeman

Want haar band met het zwembad in Hoogkerk is hecht?

“Jazeker. Ze is geboren in Flevoland, maar tijdens haar studietijd is ze naar Groningen gekomen en woont tegenwoordig vlak bij ons openluchtzwembad. Ze heeft zich hier de afgelopen maanden ook voorbereid op haar tocht. Toen Medemblik niet werd gehaald, zijn we meteen om tafel gegaan: hoe en wanneer gaan we het doen? Daar rolde 5 september uit. En qua doel was Eva heel duidelijk: ze wilde de volledige 22 kilometer afleggen. Je zou kunnen stellen dat er al negen kilometer is afgelegd, maar daar wilde ze niets van weten.”

Met de actie wordt geld opgehaald voor het goede doel?

“Dat klopt. Swim4Brains is een evenement dat jaarlijks plaatsvindt, waarbij zwemmers zich laten sponsoren om geld in te zamelen en bewustzijn te creëren voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Eva heeft al ruim 5.000 euro opgehaald. Vandaag konden bezoekers dat bedrag nog verder verhogen. We hebben bij het zwembad poffertjes verkocht voor het goede doel. Er stond een donatiebox waar contant geld in gestopt kon worden en er kon online worden gedoneerd.”

Hoe gaat het nu met haar?

“Direct na de finish zat ze al aan een Cornetto. Ik vroeg nog: ‘Ben je niet misselijk?’, maar nee hoor, ze had nergens last van. Wel had ze wat spierpijn in haar schouders. Ze is inmiddels lekker naar huis gegaan om te rusten. Je moet je voorstellen dat om 22 kilometer af te leggen, je toch zo’n 880 baantjes moet afleggen.”

Was er veel publiek op de been?

“Er waren flink wat vrijwilligers en betrokkenen van het zwembad aanwezig om haar aan te moedigen. Zo waren er ook spandoeken opgehangen. Ook haar ouders en een groep supporters waren erbij, en haar zus heeft haar gecoacht. Verder is het mooi om te vermelden dat Eva niet alleen in het water lag: meerdere mensen hebben baantjes met haar meegezwommen om haar te ondersteunen. Kortom: een prachtige prestatie waar wij als zwembad heel graag aan hebben meegewerkt.”

Meer informatie over de actie vind je op deze pagina.