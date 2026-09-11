Mogelijke explosie bij portiek aan Snelliusstraat

Foto: 112 Groningen

Bij een portiek aan de Snelliusstraat in de Grunobuurt heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vermoedelijk een explosie plaatsgevonden.

De knal was duidelijk te horen in de omgeving. Na de ontploffing brak er een kleine brand uit in de portiek, die de ingang zwart blakerde. Bij aankomst van de hulpdiensten waren de vlammen al gedoofd.

De brandweer deed een nacontrole, waarna de politie begon met een onderzoek. Hoewel de politie nog niets heeft losgelaten over de ontploffing, lijkt het om een gerichte actie te gaan. Op de portiek stond ook graffiti, waarin iemand werd opgeroepen te ‘betalen’.