Minderjarige Groninger aangehouden na mishandeling agent in Friesland

De politie heeft zaterdagavond een minderjarige jongen uit Stad aangehouden in De Westereen in Friesland. Dat schrijft RTV Noord. De jonge Groninger wordt verdacht van overlast en bedreiging.

De politie kwam naar de Salomon-Levystrjitte nadat er een melding was binnengekomen. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de jongen al gevlucht. Met hulp van aanwijzingen van omstanders hebben agenten de jonge Groninger kunnen vinden. Bij zijn aanhouding verzette hij zich en daarbij mishandelde hij een agent. De agent heeft hiervan aangifte gedaan.