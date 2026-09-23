Metu langer onder contract bij FC Groningen

Foto: FC Groningen, Ryan Metu

Ryan Metu staat nog een jaar langer onder contract bij FC Groningen. De overeenkomst met de 18-jarige aanvaller is tussentijds verlengd tot medio 2030.

Vorig seizoen tekende de uit Hoogezand afkomstige Metu al een nieuwe verbintenis in Euroborg tot de zomer van 2029. Hij debuteerde in februari van dit jaar in het thuisduel met PSV op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van FC Groningen. Sindsdien kwam hij in nog eens acht officiële duels in actie. Tijdens de eerste speelronde van dit seizoen, thuis tegen FC Utrecht, raakte Metu geblesseerd. Sindsdien werkt hij aan zijn rentree.

Metu tekende in juni 2023 zijn eerste contract bij de FC. Bij GRC Groningen leerde hij echt tegen een bal te trappen. Hij kwam afgelopen seizoen ook al in actie bij Oranje onder-18.

Metu zegt blij te zijn met zijn contractverlenging. “FC Groningen biedt mij de ruimte en de kansen om me te ontwikkelen. Ik ben weliswaar nog jong, maar tegelijkertijd ook ambitieus. Ik heb daarbij nog stappen te zetten en deze staf en mijn medespelers helpen mij hierbij. Ik ben hier op mijn plek en FC Groningen is mijn club. Mijn doel op korte termijn is vaste basisspeler te worden in het eerste elftal.”