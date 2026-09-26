Met 150 activiteiten is Nationale Burendag in Groningen populairder dan ooit

Foto: Burendag

Met zo’n 150 activiteiten is Nationale Burendag in de gemeente Groningen zaterdag 26 september populairder dan ooit. Vorig jaar werden er iets meer dan honderd activiteiten gehouden, een aantal dat vergelijkbaar was met voorgaande edities.

Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts en wordt ieder jaar op de vierde zaterdag van september gevierd. Het idee is simpel: bedenk samen met de buren een leuke activiteit en nodig iedereen uit. “We organiseren Burendag sinds 2008”, laat de organisatie weten. “Het doel is om buurten en wijken leuker, veiliger en socialer te maken. Dat lukt wanneer buren elkaar ontmoeten en leren kennen.”

Verscheidenheid aan activiteiten

De activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden, zijn legio. Zo worden aan de Boersterweg in Ten Boer de handen uit de mouwen gestoken om het plein bij de wisselwoningen op te fleuren en kindvriendelijker te maken. In de middag wordt er even verderop, op het hofje bij woonzorgcentrum Bloemhof, een nieuwe picknicktafel geplaatst.

Bij Klein Harkstede, nabij Meerstad, worden juist de koppen bij elkaar gestoken: daar gaat men onder het genot van een kop koffie nadenken over de toekomst van de Harkstederweg. In Haren wordt op het Anjerplein een bingo georganiseerd, terwijl er even verderop in het Harener Holt de hele dag geklust wordt aan Halloween-decoraties voor volgende maand.

Ook in de stad zelf bruist het van de initiatieven. Zo gaat de Oosterpoortbuurt ’s middags “gezellig met elkaar barbecueën”, vindt er in het Diamantpark een picknick plaats en steken bewoners in Gravenburg aan de Barneykade de handen uit de mouwen om plastic op te ruimen dat zich daar in de openbare ruimte heeft verzameld.

Landelijke trend

Ook landelijk zit het aantal activiteiten op Nationale Burendag in de lift. Dit jaar zijn er ruim 10.400 activiteiten aangemaakt, waarmee voor het eerst de grens van 10.000 is gepasseerd. Volgens Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds, laat die groei zien dat er veel behoefte is aan contact tussen buurtbewoners. “Verandering begint bij kleine, lokale initiatieven in de straat”, zegt zij. Volgens de organisatie leiden deze ontmoetingen tot nieuwe contacten, vriendschappen en waardevolle initiatieven in de wijk.

Een overzicht van alle activiteiten vind je op deze interactieve kaart.