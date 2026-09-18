Meisje uit Meerstad (15) blijft langer vast in zaak rond moord op haar ouders

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank aan het Guyotplein vrijdagochtend.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat verder weten dat uit onderzoek blijkt dat er geen anderen bij het delict betrokken waren. Ook is volgens het OM niet gebleken dat een zogenoemde COM-groep een rol speelde. Com-groepen zijn sadistische online netwerken op platforms zoals Discord en Telegram, waarin mensen (vaak minderjarigen, soms onder druk) extreem gewelddadige video’s en afbeeldingen delen.

De politie hield het meisje aan op 18 juni, dezelfde dag waarop agenten de lichamen van haar 53-jarige ouders in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad aantroffen. De politie kwam in actie nadat ouders van klasgenoten alarm sloegen, omdat het meisje beeldmateriaal van haar overleden ouders met schoolgenoten zou hebben gedeeld. Sinds haar arrestatie zit het meisje in een jeugdgevangenis.

De rechtbank behandelde de zaak vrijdag nog niet inhoudelijk. De volgende voorbereidende zitting vindt in december plaats en de rechtbank verwacht de zaak in de eerste helft van 2027 inhoudelijk te behandelen. Ook de komende zitting vindt achter gesloten deuren plaats, omdat de verdachte minderjarig is.