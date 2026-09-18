Meisje (15) uit Meerstad voor het eerst in de rechtbank voor zaak rond moord op haar ouders

Foto: Denise Overkleeft

Deze vrijdag begint de strafzaak tegen het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de moord op haar beide ouders. De rechtbank bepaalt dan onder meer of ze langer vast blijft zitten en of er nog onderzoeken nodig zijn.

De zaak wordt vrijdag dus nog niet inhoudelijk behandeld. De zogenaamde ‘pro-formazitting’ vindt plaats achter gesloten deuren, omdat de verdachte minderjarig is. De strafeis van het Openbaar Ministerie en het uiteindelijke vonnis worden uiteindelijk wel openbaar gemaakt, maar die volgen pas als de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

De politie drong in de vroege ochtend van 18 juni een woning aan de Meerhoven in Meerstad binnen. Daar vond de politie de lichamen van Johan en Matilda, allebei 53 jaar oud. Hun dochter en enige kind werd aangehouden op verdenking van de moord. Ze zou een foto van haar overleden ouders hebben gedeeld met schoolgenoten. Ouders van klasgenoten sloegen daarop alarm. Sinds haar aanhouding zit het meisje vast in een jeugdgevangenis.

Na de zitting van vrijdag wordt op een later moment bepaald hoe de strafzaak verdergaat. Ook de inhoudelijke behandeling gebeurt achter gesloten deuren. Omdat ze 15 jaar oud is, kan ze maximaal één jaar jeugddetentie krijgen. Berechting volgens het volwassenenstrafrecht kan pas vanaf 16 jaar. Daarnaast kan een PIJ-maatregel worden opgelegd, ook wel bekend als ‘jeugd-tbs’. Die kan maximaal zeven jaar duren en, als dat nodig is, worden omgezet in een tbs-maatregel voor volwassenen.