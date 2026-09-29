Martiniplaza weer genomineerd voor landelijke congresprijs

Foto: Jelmer Wijnstra

Martiniplaza is opnieuw genomineerd voor de titel ‘Beste congreslocatie van het jaar’.

De prijsuitreiking, georganiseerd door congresvakblad MEETINGS, beloont ieder jaar de beste congres- en evenementenlocaties in Nederland en België. Stemmen op MartiniPlaza kan tot en met 31 december 2026 via deze website. Dit jaar strijdt Martiniplaza om de landelijke titel met zeven andere locaties in Almelo, Utrecht, Antwerpen, Den Haag, Breda, Nijmegen en Tiel.

Martiniplaza won de landelijke prijs al eens in 2020. In 2021, 2022, 2023 en 2024 werd Martiniplaza uitgeroepen tot ‘Beste congreslocatie van het Noorden’. Toch is commercieel manager Irene van der Velde weer blij met de nominatie: “Het is een mooie erkenning voor de ontwikkeling die Martiniplaza als congreslocatie doormaakt.”